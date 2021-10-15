Нью-Йорк, США, 15 октября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. Стороны столкновений в ливанской столице Бейруте должны прекратить насилие, считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик 14 октября на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Кроме того, генсек серьезно обеспокоен ситуацией в стране и призывает к полному и объективному расследованию взрыва в порту Бейрута, который произошел в августе 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в ходе акций протеста в бейрутских районах Эт-Тайюни и Бадаро вспыхнули перестрелки, в результате которых погибли шесть человек и около 60 пострадали. Демонстрации касались расследования дела о взрыве в порту Бейрута.