Монтевидео, 15 октября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Прививку бустерной дозой вакцины от коронавирусной инфекции смогут сделать в Уругвае путешественники, въезжающие в страну. Об этом заявил уругвайский министр туризма Табаре Вьера, 15 октября сообщила газета El Pais.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Вместе с тем глава минздрава подчеркнул, что его ведомству еще предстоит одобрить указанную инициативу. По словам Вьеры, министерство должно определить перечень вакцин, которыми смогут воспользоваться путешественники, а также продумать регламент вакцинации. Границы Уругвая для туристов откроются с 1 ноября.

Кроме того министр, добавил, что прибывающие в республике несовершеннолетние иностранцы смогут пройти полный курс вакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября министр здравоохранения Парагвая Хулио Борба заявил, что до конца 2021 года в стране начнется вакцинация от коронавирусной инфекции среди детей шести лет и старше.