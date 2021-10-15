Монтевидео, 15 октября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Власти Уругвая разрешат иностранным туристам прививаться бустерной дозой вакцины от COVID-19 на своей территории. Об этом заявил глава минтуризма Уругвая Табаре Вьера, сообщает издание El País.

Уругвай

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«Президент поддержал идею предлагать иностранцам, которые въезжают в страну, третью дозу вакцины», — сказал Вьера.

По его словам, иностранные туристы, не достигшие возраста 18 лет, смогут пройти в Уругвае полный цикл вакцинации от COVID-19.

Министр отметил, что инициативу должно будет одобрить министерство здравоохранения — оно определит перечень препаратов для вакцинации и порядок прохождения процедуры.

Границы Уругвая откроются для привитых туристов уже 1 ноября.