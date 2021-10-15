Рим, 15 октября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Ковид-паспорта или Green pass стали обязательны для сотрудников как государственного, так и частного сектора в Италии. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба минздрава страны.

Италия

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Начиная с 15 октября все работники должны иметь при себе документ, где есть данные о прохождении вакцинации, перенесённом COVID-19, либо отрицательном результате ПЦР-теста. Ковид-паспорт или Green pass представляет собой QR-код, который считывается при помощи программы на смартфоне.

При отсутствии у работника Green pass на работника не распространяются никакие дисциплинарные санкции. Сотрудника нельзя уволить или отстранить от работы при отсутствии QR-кода. Однако в случае допуска к рабочему месту сотрудника без ковид-паспорта и работодатель и сотрудник могут быть оштрафованы. Сумма штрафа может составлять от €400 до €1000.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Италии ждут массовых акций протеста в связи с введением ковид-паспортов для работников. В МВД страны рекомендовали сотрудникам полиции обращать особое внимание на обстановку на предприятиях, в аэропортах и на дорогах.