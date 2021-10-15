Куала-Лумпур, 15 октября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 8084 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Indra Gunawan Куала-Лумпур, Малайзия

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 2 369 613. Также за минувшие сутки на малазийской территории скончались 88 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Малайзии жертвами осложнений COVID-19 стал 27 681 человек.

В настоящее время в Малайзии числится 101 587 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 702 пациента находятся в тяжелом состоянии и помещены в палаты реанимации. Из них 367 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.