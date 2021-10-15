Тегеран, 15 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. 14 октября высокопоставленная военная делегация Исламской Республики Иран во главе с генерал-майором Мохаммедом Багери, начальником генерального штаба вооруженных сил, прибыла в Карачи после завершения своей поездки в Исламабаде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генеральный консул Исламской Республики Иран в Карачи Хасан Нуриан и некоторые пакистанские военные чиновники встретили делегацию в международном аэропорту Джинна.

Начальник генерального штаба вооруженных сил, возглавляющий военную делегацию, планирует посетить могилу Мохаммеда Али Джинны, известного как Куэйд-и-Азам, чтобы отдать дань уважения покойному основателю Пакистана.

Посещение военно-морских объектов в Карачи также входит в повестку официального визита генерала Багери в Пакистан.

Перед отъездом из Исламабада, военный чиновник встретился с командующим ВМС Пакистана и посетил Комплекс по производству тяжелого вооружения пакистанской армии.