Тегеран, 15 октября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. 14 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 123 498, причем 223 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

«Еще 223 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 123 498», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 11 964 новых случая заражения COVID-19, при этом 1770 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 280 624 пациента из 5 754 047 выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 5983 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.