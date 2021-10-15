Оттава, , 06:47 — REGNUM Состав нового правительства Канады будет обнародован 25 октября. Об этом 14 октября передал телеканал CBC со ссылкой на свои источники.

Флаг Канады Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

По их сведениям, исполнительный орган «пополнится новыми лицами и часть бывших министров больше не будет работать в нем». Так, глава минобороны Канады Харджит Сингх Саджан якобы перейдет на другую работу, а ведомство может возглавить женщина.

Журналисты также смогли узнать от том, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо собирается сохранить равное соотношение по числу мужчин и женщин среди членов правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Джастин Трюдо заявил, что новое правительство Канады будет сформировано в октябре. Премьер-министр добавил, что его заместитель и глава минфина страны Христя Фриланд сохранит свои должности.

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