Оттава, 15 октября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. Состав нового правительства Канады будет обнародован 25 октября. Об этом 14 октября передал телеканал CBC со ссылкой на свои источники.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

По их сведениям, исполнительный орган «пополнится новыми лицами и часть бывших министров больше не будет работать в нем». Так, глава минобороны Канады Харджит Сингх Саджан якобы перейдет на другую работу, а ведомство может возглавить женщина.

Журналисты также смогли узнать от том, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо собирается сохранить равное соотношение по числу мужчин и женщин среди членов правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Джастин Трюдо заявил, что новое правительство Канады будет сформировано в октябре. Премьер-министр добавил, что его заместитель и глава минфина страны Христя Фриланд сохранит свои должности.