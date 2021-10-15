Тегеран, 15 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. 14 октября Общество красного полумесяца Ирана (IRCS) доставило в министерство здравоохранения 26-ю партию импортных вакцин против COVID-19, содержащую 6 миллионов доз. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Глава IRCS Карим Хеммати отметил, что с прибытием третьей партии, содержащей 6 миллионов доз вакцины, общество выполнило обещание о получении 18 миллионов доз вакцины против COVID-19 за одну неделю.

Он подчеркнул, что с мая 2021 года Общество красного полумесяца Ирана импортировало в общей сложности 70 390 000 доз вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19).

По данным министерства здравоохранения Ирана, 46 809 100 иранцев уже получили первую дозу вакцины против коронавируса, а 21 548 207 человек на данный момент получили вторую дозу вакцины против COVID-19.