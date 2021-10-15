Вашингтон, , 06:35 — REGNUM Не менее 55 человек были задержаны в ходе акции протеста у здания министерства внутренних дел США, 14 октября сообщило издание The Washington Post.

Полиция Вашингтона (сс) Elvert Barnes

Речь идет об очередной демонстрации против использования ископаемого топлива. Собравшиеся заявляли о желании встретится с главой ведомства Деб Холанн. Часть экоактивистов смогла попасть в здание МВД.

Остальные протестующие пытались прорвать кордон полиции и мешали закрыть вход в помещение. Начались столкновения. По информации представителя МВД, несколько сотрудников служб безопасности получили «множественные травмы». Один из правоохранителей был госпитализирован.

Демонстранты пожаловались на то, что полицейские «вели себя агрессивно» и применяли против них электрошокеры, а также дубинки. Акции против использования ископаемого топлива проходят в Вашингтоне каждый день, начиная с 11 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября агентство Reuters распространило информацию о том, что экоактивитска с баннером в руках сорвала показ дом моды Louis Vuitton в Париже.

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