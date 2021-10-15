Сеул, 15 октября, 2021, 06:14 — ИА Регнум. Бустерными дозами вакцины от COVID-19 привились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его супруга Ким Чжон Сук. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

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Президент Южной Кореи и его супруга, согласно правилам о ревакцинации, установленным минздравом страны, привились от COVID-19 бустерной дозой вакцины производства компании Pfizer. Ранее южнокорейский лидер и его супруга прошли полный курс вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca в марте и апреле текущего года.

В Южной Корее на сегодняшний день полный курс вакцинации от коронавируса прошли 61,6% взрослого населения страны. Власти стараются нарастить темпы вакцинации, чтобы достичь уровня 70% уже к концу октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что общее число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее приблизилось к 340 тысячам. При этом наблюдается значительное снижение уровня заболеваемости.