Сеул, 15 октября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В Южной Корее общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 340 тысячам, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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В частности, за 14 октября в республике выявили 1684 носителей SARS-CoV-2. Из них 1670 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Центр отмечает, что динамика роста числа зараженных немного снизилась, что позволит южнокорейским властям ослабить часть ограничительных мер.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 339 361. Также за минувшие сутки в стране скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2626 человек.