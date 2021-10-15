Москва, 15 октября, 2021, 05:45 — ИА Регнум. Пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V» завершил Центр имени Н. Ф. Гамалеи и подал документы для её постоянной регистрации. Об этом 15 октября рассказал РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Minzdrav-irkutsk.ru Вакцина «Спутник V»

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«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года, до окончания исследований и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от COVID-19. Практика регистрации с условием обязательного проведения всех этапов исследования существует и в других странах мира.

Разрешение на пострегистрационные исследования Центр имени Гамалеи получил от Минздрава РФ в августе текущего года. Очередной этап испытаний препарата был проведён в сентябре, в нём приняли участие более 30 тыс. добровольцев, часть из них получила вакцину, часть плацебо, нейтральное вещество без лекарственных свойств.

По результатам испытаний препарат показал эффективность более 90%. Российская вакцина пока не получила одобрения к применению ВОЗ, при том, что препарат уже одобрен в почти 70 странах мира. Разработчики вакцины полагают, что одобрение от ВОЗ может быть получено уже к концу текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российская вакцина «Спутник Лайт» показала высокую эффективность в качестве бустерной для препаратов Astrazeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino.