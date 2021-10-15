Якутск, 15 октября, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В бюджете Якутии закладывают расходы на покупку четырёх кислородных станций. Об этом сообщил 15 октября в своём телеграм-канале депутат республики Виктор Фёдоров.

Пресс-служба губернатора Курганской области Кислородные концентраторы

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Выделение средств описано в поправках к бюджету региона как непрограммные расходы на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции. С этой целью будет пополнен резервный фон республики и перемещены бюджетные ассигнования на возмещение недополученных доходов, говорится в документе. Итоговая дополнительная потребность резервного фонда составляет 1,35 млрд рублей.

«Рассматривали на бюджетном комитете поправки в бюджет 2021 года. Вот поправка по поручению главы республики по срочному приобретению кислородных станций в количестве 4 штук. Правительство обязуется оперативно отработать вопрос в этом году!» — прокомментировал поправку Виктор Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Якутии совершило ошибку, не создав год назад в республике кислородные станции, заявил глава региона Айсен Николаев на совещании с министрами 12 октября. Он так разозлился на премьер-министра Андрея Тарасенко, что повысил голос и со всей силы ударил кулаком по столу.