Хух-Хото, Китай, 15 октября, 2021, 05:23 — ИА Регнум. Пограничный город Эрен-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая начал комплексное тестирование COVID-19 всех жителей после того, как 14 октября об одном подтвержденном локальном случае заболевания, сообщает агентство Синьуха.

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В четверг городские органы здравоохранения сообщили о новом местном случае заболевания и отправили пациента в больницу для дальнейшего наблюдения и лечения. Соответствующие эпидемиологические расследования и мероприятия по дезинфекции окружающей среды все еще продолжаются. Все контакты по этому делу были помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение. Ожидается, что первый раунд этого массового тестирования завершится к концу дня.

Тем временем город ввел режим закрытого управления во всех районах, которыми он управляет, и ужесточил контроль за движением на въездах и выездах. Государственные учреждения, предприятия и государственные учреждения города приостановили работу и производственную деятельность, в то время как школы и детские сады приостановили занятия.

В настоящее время городские системы водоснабжения, электроснабжения, нефти, газа, отопления, связи и другие основные источники средств к существованию остаются функциональными, и соответствующие департаменты будут дежурить для обеспечения регулярной работы объектов. Порт Эрэн-Хото является крупнейшим сухопутным портом на границе между Китаем и Монголией.