Мехико, 15 октября, 2021, 02:34 — ИА Регнум. Договор о расфасовке в Мексике вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подписали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и мексиканская государственная фармкомпания Birmex, 14 октября сообщили в пресс-службе мексиканской организации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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В этом заявлении отмечается, что договор касается передачи необходимых технологий и сведений о производстве препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что одобрение «Спутника V» со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) затянулось, однако теперь процесс согласования не займет много времени.