Брюссель, 15 октября, 2021, 02:14 — ИА Регнум. Электронные ковид-пропуска, необходимые для посещения общественных мест, ввели в бельгийском Брюсселе, сообщает пресс-служба городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Сообщается, что с 15 октября эти пропуска с QR-кодами необходимы для посещения культурных, спортивных и развлекательных учреждений, а также массовых мероприятий. При этом люди, привитые препаратами, не признанными на территории Евросоюза, считаются не прошедшими вакцинацию, и код получить не могут.

Соответствующее решение было принято в связи с низким уровнем вакцинации населения в Брюсселе. Теперь пропуска стали обязательными для всех лиц старше 16 лет на территории бельгийской столицы и близлежащих населенных пунктов.