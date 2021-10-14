Женева, Швейцария, 15 октября, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Инвестиций в размере $20−25 млрд требует реализация задач по расширению доступа населения стран мира к тестированию на коронавирус, вакцинации, медицинской помощи и к обеспечению средствами гигиены и индивидуальной защиты. Об этом 14 октября заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран G20.

Who.int Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус

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Глава ВОЗ отметил, что нынешнее финансирование готовности к пандемии является «маленьким, трудным для доступа и негибким». Гебрейесус призвал полностью профинансировать глобальный стратегический план и бюджет международного партнерства ACT-Accelerator по обеспечению доступа к диагностике коронавируса и препаратов для профилактики и лечения COVID-19.

Гебрейесус уточнил, что ВОЗ была поставлена цель к концу текущего года вакцинировать 40% населения планеты, а к середине 2022 года — 70% населения всех стран. Как напомнил глава ВОЗ, по оценкам МВФ, если пандемия будет продолжаться в тех же масштабах, то к 2026 году мир ожидают экономические потери более чем в $5,3 трлн.

«Пандемия COVID-19 продемонстрировала фундаментальную истину: лучше предотвратить болезнь, чем ее лечить», — добавил гендиректор ВОЗ.

Напомним, международное партнёрство «Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT)» было запущено в апреле 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и Биллом и Мелиндой Гейтс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ на 14 октября за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 239 007 759 носителей коронавирусной инфекции, подтверждён 4 871 841 случай смерти от заболевания.