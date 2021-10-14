Мехико, 15 октября, 2021, 00:35 — ИА Регнум. Наводнение, вызванное ураганом «Памела», затронуло тысячи людей на северо-западе Мексики. Об этом 14 октября сообщает газета Milenio.

Pxhere.com Ураган

Наиболее пострадавшим штатом стал Синалоа, где под удар стихии попали более 1,5 тыс. семей. Жители штата не сталкивались со стихийным бедствием подобных масштабов уже десятки лет. В муниципалитетах штатах идёт эвакуация жителей из затопленных районов. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Ураган «Памела», достигнув побережья Мексики, ослаб и превратился в тропический шторм. Тем не менее, стихия успела нанести урон штатам Дуранго, Коауила, Наярит и Синалоа, где более 210 тыс. потребителей остались без энергоснабжения. В настоящее время подача электроэнергии восстановлена на 90%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ураган «Памела» превратился в тропический шторм, достигнув берегов Мексики. Скорость порывов ветра в эпицентре стихии составила 42 м/сек.