Скопье, 14 октября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. В Северной Македонии 14 октября в результате исследования 2900 образцов выявили 421 нового носителей коронавируса. 395 пациентов в стране выздоровели. За день в стране зарегистрировали смерть 13 пациентов с COVID-19, из них пять умерли в сентябре.

Сања Малохоџиќ Куманово. Северная Македония

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Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 195 963 случая заражения. С начала пандемии 182 473 пациента выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6888. Число активных случаев равно 6602.

Вакцинацию от коронавируса прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.