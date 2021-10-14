Тирана, 14 октября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. В Албании 14 октября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 3732 пациентов выявили 495 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в стране еще 606 пациентов.

Stolbovsky Берат. Албания

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты страны заявили, что всего в Албании выявили 176 667 случаев заражения коронавирусом, 167 308 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2797 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 9 — за последние 24 часа, среди них 30-летний мужчина. Продолжается рост смертности.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 6562. На стационарном лечении находятся 153 пациента. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом почти стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло, однако не доходит до уровня прежних пиков.