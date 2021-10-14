Москва, 14 октября, 2021, 23:37 — ИА Регнум. В России ожидается значительное изменение профессиональной структуры занятости в ближайшее десятилетия. Об этом заявил 14 октября глава Минтруда Антон Котяков, выступая на сессии Евразийского женского форума.

Информационные технологии вокруг нас

По его словам, существенное увеличение числа сотрудников прогнозируется в таких сферах, как IT, строительство, здравоохранение, социальные услуги, развлечения, гостеприимство, наука и образование.

Так, к 2030 году ожидается увеличение числа работников IT-индустрии на 70%, сферы развлечений — на 30%, здравоохранения и социальных услуг — 15%, образования — на 7%.

Минтруд также прогнозирует, что в связи с развитием технологий в ближайшие годы порядка 70% персонала в указанных сферах должны будут пройти повышение квалификации.