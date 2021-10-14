Минск, 14 октября, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Нынешнее политическое руководство Белоруссии считает, что в ЕАЭС сохраняются разногласия по вопросу формирования общего рынка газа, в связи с чем главы государств решили обсудить вопрос позже в очном формате. Об этом 14 октября заявил зампред белорусского правительства Игорь Петришенко по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Siralex95 Игорь Петришенко

«И в открытом формате тема общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электроэнергии, железнодорожных перевозок всегда в повестке дня. Она затрагивалась и в открытом формате, и в рамках закрытого формата (во время заседания. — Прим. пресс-службы совмина Белоруссии). По поручению глав государств, которое принималось в мае, мы должны были заслушать информацию, что проделано по большому договору по общему рынку газа. Было доложено о двух принципиальных разногласиях, которые, к сожалению, пока на данном этапе существуют, — сообщил Петришенко. — Эти разногласия не новы. Они были еще в 2018 году, когда мы подписывали концептуальные документы, эта тема была вынесена за скобки. Имеется в виду тарифообразование на транспортировку газа по территории стран ЕАЭС».

Согласно правительственному сообщению, Петришенко пояснил: страны, которые не обладают этими ресурсами, заинтересованы в том, чтобы были равные тарифные условия при транспортировке газа. Чиновник заявил: «А не так, что для национальных субъектов одни условия, а для субъектов, которые находятся за территорией страны, обладающей этими ресурсами, — другие».

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По словам вице-премьера, на заседании ВЕЭС Александр Лукашенко предложил: надо этот застарелый вопрос обсудить в очном формате и определиться окончательно. Причем найти компромиссное решение можно только при личной встрече, уточнили в правительственной пресс-службе. «Либо мы делаем на данном этапе, либо мы действуем по другим направлениям. Это предложение поддержал председатель Высшего Евразийского экономического совета, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. И все главы государств поддержали и условились, что эту тему именно в таком формате дополнительно обсудят», — сказал Петришенко.

Установление тарифов на транспортировку газа из стран, которые не входят в ЕАЭС, также обсуждалась в контексте упомянутого договора. «В большей степени это инициатива Киргизии. Мы тоже в отношении этой инициативы не возражали. И сейчас мы ее поддерживаем, если другие страны придут к консенсусу по тому, чтобы это регулирование нашло отражение в договоре», — сообщил Петришенко.