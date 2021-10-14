Вашингтон, 14 октября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 14 октября заявил, что число невакцинированных американцев все еще «неприемлемо высоко», и настоял на том, что мандаты о прививках от COVID-19 для федеральных служащих и частных работодателей помогли увеличить темпы вакцинации. Об этом сообщает Fox News.

Gage Skidmore Джо Байден

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Выступая в четверг, 14 октября, в Белом доме, президент оценил «прогресс» своей администрации в «борьбе с вирусом».

«Мы добиваемся прогресса на национальном уровне. За последние шесть недель ежедневные случаи заболевания снизились на 47%, госпитализации — на 38%. За последние две недели большая часть страны также улучшила свои показатели. Уровень заболеваемости снизился в 39 штатах, а уровень госпитализации снизился в 38 штатах»,— сказал Байден и добавил, что «все еще остается неприемлемо большое количество невакцинированных людей».

Напомним, что в США губернатор штата Техас Грэг Эбботт подписал закон, запрещающий учреждениям и компаниям требовать от жителей штата подтверждения вакцинации от COVID-19 в качестве условия оказания каких-либо услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, группа сенаторов-республиканцев представила законопроект о защите медицинских данных американцев, чтобы не позволить федеральным агентствам под руководством президента США Джо Байдена ввести вакцинные паспорта от COVID-19 или мандат на вакцинацию.