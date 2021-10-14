Вашингтон, 14 октября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Вакцинация детей 5−11 лет от коронавирусной инфекции может начаться в США в ближайшее время, заявил 14 октября американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме.

Цитата из к/ф «Четыреста ударов». Реж. Франсуа Трюффо. 1959. Франция Дети

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По его словам, американское управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов и Центр по контролю и профилактике заболеваний «готовы в течение следующих нескольких недель» вынести решение — можно ли одобренной в США вакциной от COVID-19 прививать детей.

Американский лидер заявил, что в случае положительного ответа фармрегулятора препятствий со стороны администрации США не будет.

Байден «Мы закупили столько доз вакцин, что их будет достаточно для всех детей в США в возрасте от 5 до 11 лет».

Напомним, запрос к американскому фармрегулятору на одобрение применения вакцины от коронавируса для детей 5−11 лет направляла Pfizer. Пока в Штатах эта вакцина одобрена для людей старше 16 лет, а для 12−15-летних — только «в экстренных случаях».