Триест, Италия, , 22:36 — REGNUM Руководители профсоюза портовиков Триеста в четверг, 14 октября, подтвердили намерение начать 15 октября общую забастовку в знак протеста против ужесточения антикоронавирусных ограничений.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«Мы имеем дело с диктатурой. Забастовка будет в любом случае. Посмотрим, кто победит», — отметили представители профсоюза.

При этом рабочие готовы обсуждать с властями вариант переноса введения новых ограничений на конец октября 2021 года. Впрочем, в правительства страны уже сообщили, что этот вариант не рассматривается.

Бастовать портовики намерены с 15 по 20 октября — или, по другой версии, до момента отмены ограничений. По данным профсоюза порта Триеста, к акции присоединятся и их коллеги из других портовых городов Италии.

С 15 октября в Италии будут ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не смогут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела, или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

Атмосфера в Италии накаляется, 15 октября могут начаться общенациональная забастовка портовиков и аналогичная акция грузоперевохчиков. Недовольные новыми правилами выходят на массовые митинги.