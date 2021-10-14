Скопье, , 22:30 — REGNUM Некоторые нелегальные структуры, финансируемые правительством в Белграде, пытаются дестабилизировать Косово. Об этом премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти заявил 14 октября во время визита в Скопье.

Альбин Курти (сс) AgronBeqiri

«Косово не является источником дестабилизации. Где действует наша полиция, там безопасность и мир. Уже более 13 400 временных стикеров приклеено на сербские автомобили на наших пограничных переходах, и не было ни одного инцидента. Там, где наша полиция, там нет инцидентов», — процитировало агентство «Бета» слова Курти.

Комментируя столкновения сербских демонстрантов с так называемой полицией Косово, которые 13 октября произошли в Косовской Митровице, Курти заявил, что Белград должен «снять шовинистические очки» и посмотреть на вещи с реального ракурса. Тогда сербское руководство увидит, что «демократическое правительство в Косово бескомпромиссно борется против коррупции», сказал Курти.

По словам Курти, «сербские и албанские преступники отлично сотрудничают на территории Косово, и полиция должна бороться против этих группировок».

Напомним, что 13 октября на севере Косово и Метохии албанские боевики открыли огонь по протестующим сербам. Есть раненые.