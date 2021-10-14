Рим, 14 октября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Единственной альтернативой расширения использования «антикоронавирусных сертификатов» является обязательная вакцинация граждан, заявил в четверг, 14 октября, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Политик напомнил, что его партия давно предлагала пойти по этому пути. В коалиционном правительстве Италии этот вариант не рассматривали и не рассматривают, сообщил журналистам лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

С 15 октября в Италии будут ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не смогут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела, или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

Атмосфера в Италии накаляется, 15 октября могут начаться общенациональная забастовка портовиков и аналогичная акция грузоперевохчиков. Недовольные новыми правилами выходят на массовые митинги.