Рим, 14 октября, 2021, 22:05 — ИА Регнум. После появления информации о грядущем ужесточении ограничений в Италии число прививающихся выросло на 46%, передает информагентство Ansa в четверг, 14 октября.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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За четыре недели с 16 сентября по 13 октября было сделано почти на 560 тысяч первых прививок больше, чем за предшествующий аналогичный период.

С 15 октября в Италии будут ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не смогут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела, или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

По данным на14 октября, в Италии умерли131 461человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на40(днем ранее — на 37). Число подтвержденных носителей выросло на2668(днем ранее — на2772). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 709 753 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены79 368человек(на1083 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали43 564 872человека, что составляет72,3% населения Италии.