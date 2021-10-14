Ватикан, 14 октября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. 29 октября президент США Джозеф Байден посетит Ватикан и встретится с папой римским Франциском, сообщили в американской администрации в четверг, 14 октября.

Adam Schultz Biden for President Джо Байден

Байден прилетит в Рим для участия в саммите «большой двадцатки», который пройдет 30−31 октября.

Итальянские СМИ напоминают, что Байден — второй американский президент-католик (после Джона Кеннеди), по крайней мере он является таковым формально.