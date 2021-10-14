Рим, 14 октября, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Правительство Италии не намерено делать бесплатными экспресс-тесты на коронавирус, заявил в четверг, 14 октября, министр труда Андреа Орландо.

Hospital CLÍNIC Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

При этом власти намерены компенсировать предприятиям часть расходов на проведение тестов для их непривитых сотрудников, отметил министр.

С 15 октября в Италии будут ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не смогут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела, или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

Атмосфера в Италии накаляется, 15 октября могут начаться общенациональная забастовка портовиков и аналогичная акция грузоперевохчиков. Недовольные новыми правилами выходят на массовые митинги.