Ливерпуль, Великобритания, 14 октября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. 14 октября агент 24-летнего нападающего «Лидс Юнайтед» и сборной Бразилии по футболу Рафаэля Диаса Деку сообщил, что к его клиенту проявляет интерес «Ливерпуль». Также Деку сообщил, что «мерсисайдцы» уже делали неофициальный запрос по трансферу бразильца.

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В текущем сезоне Рафаэль Диас принял участие в семи матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Вест Хэма», «Ньюкасла» и «Эвертона». В составе сборной Бразилии футболист отдал две голевые передачи в двух турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022.

Рафаэль Диас перешел в «Лидс Юнайтед» 5 октября 2020 года из «Ренна» за 18,6 миллиона евро. С тех пор трансферная стоимость бразильского нападающего, согласно данным порталаtransfermarkt, выросла до 32 миллионов евро.