Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве растёт на 20-30% в неделю
Москва, 14 октября, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Прирост заболеваемости COVID-19 в Москве в последние недели составляет 20−30%. Об этом сообщил 14 октября мэр столицы Сергей Собянин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сергей Собянин
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«Нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой. За последние недели мы видим прирост на 20−30%, и, к сожалению, динамика роста не уменьшается», — сказал он в интервью телеканалу «ТВ Центр».
Мэр призвал граждан соблюдать все меры по профилактике распространения коронавируса и активнее вакцинироваться.
Напомним, ранее Сергей Собянин не исключил введения в Москве краткосрочных ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом.