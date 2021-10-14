Москва, 14 октября, 2021, 21:39 — ИА Регнум. В Москве возможно введение краткосрочных ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом, но они не окажут существенного влияния на экономику города. Об этом заявил 14 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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«Возможны какие-то ограничения, какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался, и мы понимаем, что это не остановит развитие города, что крайне важно», — сказал он в интервью телеканалу «ТВ Центр».

Собянин отметил, что к настоящему времени столичными властями разработаны такие схемы ограничительных мер, которые не будет сдерживать рост основных отраслей.

«В целом, мы не будем останавливаться в развитии города. Пандемия или нет — город всё равно будет жить полноценной жизнью и развиваться», — заверил мэр.