Москва, 14 октября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Осенняя волна заболеваемости коронавирусной инфекцией является сложной и имеет высокую динамику, заявил 14 октября мэр Москвы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

Mos.ru Сергей Собянин

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«Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой, — сказал Собянин. — За последнюю неделю мы видим прирост на 20−30%. И, к сожалению, динамика роста не уменьшается».

По его словам, в столице привилась только треть жителей старшего поколения, хотя более 80% умерших от ковида — люди именно этой возрастной категории.