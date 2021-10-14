Бейрут, 14 октября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Из-за перестрелок, произошедших в Западном Бейруте, Совет безопасности Ливана собрался на экстренное заседание, сообщил 14 октября журналистам глава МВД республики Бассам Мавлави.

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Совет собрался в связи с перестрелками в ряде районов Западного Бейрута во время митинга шиитских партий «Амаль» и «Хезболла».

Об этом сообщает ИА Красная Весна.

«Мы призываем к сохранению гражданского мира и недопущению сползания страны к междоусобице», — цитирует агенство слова Мавлави.

По его словам, перестрелка в районах Эт-Тайюни и Бадаро стала неожиданностью для ливанских правоохранителей.

«Ведется расследование и будет установлено, кто открыл снайперский огонь по мирным демонстрантам», — подчеркнул глава МВД.

Напомним, 14 октября шиитские партии «Амаль» и «Хезболла» провели акцию протеста с требованием сместить судью Тарека Битара, возглавляющего следствие по взрыву в порту Бейрута 4 августа 2020 года.

В ходе протестов в районах Эт-Тайюни и Бадаро началась перестрелка между боевиками шиитских движений и христианской общины «Ливанские силы».

В результате шесть человек погибли, порядка 60 получили ранения.