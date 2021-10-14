Варшава, , 20:32 — REGNUM Заграждение на польско-белорусской границе, чтобы не пускать мигрантов, будет создано решением властей Польши, из бюджета будет выделено $414 млн, или 1,615 млрд злотых.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

За соответствующий закон 14 октября проголосовало большинство депутатов сейма: 274 народных избранника одобрили это решение, 174 были против. Добавим, что из всей суммы 115 млн злотых потратят на техническое оснащение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил свою подпись под текстом закона, согласно которому в республику не будут пускать мигрантов, которые попали в ЕС через белорусскую границу.

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