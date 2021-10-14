Женева, Швейцария, 14 октября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 463 378 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7638 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 14 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 239 007 759 носителей коронавирусной инфекции, подтверждён 4 871 841 случай смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 364 373 выявленных инфицированных и 5707 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.