Тбилиси, 14 октября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к населению с призывом к вакцинации от коронавируса, сообщает 14 октября president.gov.ge. Такое заявление Зурабишвили сделала в Женеве после своей встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейсусом.

President.gov.ge Саломе Зурабишвили в Женеве

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"Сегодня отсюда, из Женевы и Всемирной организации здравоохранения, я думаю, что очень важно еще раз напомнить нашему населению о необходимости вакцинации! Пандемия никуда не исчезнет, поэтому будет лучше, если мы примем все необходимые меры предосторожности, и это начнётся с вакцинации», — заявила Зурабишвили. Она отметила, что сегодня в Грузии было зафиксировано 4212 новых случаев заболевания. По её словам, это означает, что пандемия продолжается, «и может наблюдаться некоторый рост».

«Вакцинация необходима для всех и, в первую очередь для людей, работающих в сфере здравоохранения и школах, — подчеркнула президент Грузии. — Если мы хотим, чтобы дети продолжали (а мы все действительно этого хотим) ходить в школы, и мы бы не были вынуждены вводить новую регуляцию, крайне важно, чтобы мы все несли ответственность».

«Сделайте прививку и носите маски, маски и прививку!» — призвала Зурабишвили.

Напомним, что в Грузии заболело коронавирусом 611 тысяч человек, а почти десять тысяч скончалось.