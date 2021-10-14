Бейрут, 14 октября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Снайперы открыли огонь по участникам мирной акции в Бейруте, их ищут, заявил 14 октября в своём обращении к согражданам ливанский президент Мишель Аун.

Dod.defense.gov Снайпер

Комментируя стрельбу, которая во время шиитского митинга произошла сегодня, 14 октября, в районах Бадаро и Эт-Тайюни, Аун сказал:

«Будет проведено тщательное расследование событий, происшедших в кварталах Эт-Тайюни и Бадаро, где неизвестные снайперы открыли огонь с крыш домов по участникам мирной акции протеста».

Он добавил, что провокаторам не удастся ввергнуть Ливан в состояние гражданской войны: ливанцы перевернули эту «чёрную страницу» истории, они больше не хотят вооружённых конфликтов.