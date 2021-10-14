Нью-Йорк, США, , 19:22 — REGNUM Генассамблея ООН в четверг, 14 ноября, избрала 18 государств — членов Совета ООН по правам человека на трехлётний период. В том числе в состав межправительственного органа вернулись США, вышедшие из него в 2018 году.

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В Совет ООН по правам человека входят 47 государств, включая Россию. При этом треть членов совета ежегодно переизбирается.

Помимо Соединённых Штатов, в состав органа избраны также Аргентина, Бенин, Гамбия, Гондурас, Индия, Казахстан, Камерун, Катар, Литва, Люксембург, Малайзия, ОАЭ, Парагвай, Сомали, Финляндия, Черногория и Эритрея.

Напомним, решение о выходе США из Совета ООН по правам человека было принято в 2018 году предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Сменивший его на посту Джозеф Байден в начале 2021 года объявил о возобновлении работы с организацией, между тем в соответствии с регламентом СПЧ обновление состава органа осуществляется только в октябре.