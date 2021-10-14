Вашингтон, 14 октября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Встреча американского и французского президентов Джо Байдена и Эммануэля Макрона может состояться в конце октября в Риме, сообщает 14 октября Reuters.

The White House Эмманюэль Макрон и Джо Байден

Представитель американской администрации сообщил, что Байден, отправится в конце месяца на саммит G20, а перед этим посетит Рим и побывает также в Ватикане, где 29 октября встретится с папой Римским Франциском.

После этого 1−2 ноября он поедет в Глазго (Шотландия, Великобритания) на саммит G20, где примет участие в первом этапе 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.