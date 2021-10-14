Тегеран, 14 октября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Азербайджан освободил из-под стражи не водителей, задержанных на границе, а двух других граждан Ирана, отбывавших срок в азербайджанских тюрьмах, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

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Об этом 14 октября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на агентство Mehr.

По информации МИД Ирана, Баку освободил двух иранских граждан, которые отбывали срок в азербайджанских тюрьмах, с условием, что они продолжат отбывать срок в Иране.

«Итоги консультаций по вопросу двух иранских водителей, задержанных Азербайджаном, будут объявлены позже», — рассказал представитель МИД Ирана.

Ранее иранские СМИ со ссылкой на Bloomberg сообщили, что власти Азербайджана освободили двух иранских водителей, которые 15 сентября были задержаны азербайджанскими силовиками на автотрассе Горис — Капан по обвинению в незаконной перевозке грузов в Нагорный Карабах.

Требования Ирана незамедлительно освободить его граждан Азербайджан проигнорировал.

После этих событий Иран начал масштабные военные учения в северных регионах страны, граничащих с Азербайджаном.