Ярославль, , 18:37 — REGNUM На представлении временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской Михаила Евраева будут присутствовать московские гости. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник близкий к новому главе региона, на церемонии представления будут присутствовать недавно избранные депутаты Государственной Думы Анатолий Грешневиков и Анатолий Лисицын. Фамилии депутатов изначально отсутствовали в списке приглашённых, но были включены Михаилом Евраевым после их личной встречи.

Михаил Евраев Digital.gov.ru

Как рассказал ИА REGNUM Анатолий Лисицын, новый глава региона «детально изучил всю проблематику» и намерен провести масштабные кадровые перестановки в правительстве области. Также Михаил Евраев планирует переехать с семьёй на постоянное место жительства в Ярославль.

Михаил Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области президентом России Владимиром Путиным 12 октября. Его представление в Ярославле состоится 15 октября.

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