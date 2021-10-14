Ярославль, 14 октября, 2021, 18:37 — ИА Регнум. На представлении временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской Михаила Евраева будут присутствовать московские гости. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник близкий к новому главе региона, на церемонии представления будут присутствовать недавно избранные депутаты Государственной Думы Анатолий Грешневиков и Анатолий Лисицын. Фамилии депутатов изначально отсутствовали в списке приглашённых, но были включены Михаилом Евраевым после их личной встречи.

Digital.gov.ru Михаил Евраев

Как рассказалИА REGNUM Анатолий Лисицын, новый глава региона «детально изучил всю проблематику» и намерен провести масштабные кадровые перестановки в правительстве области. Также Михаил Евраев планирует переехать с семьёй на постоянное место жительства в Ярославль.

Михаил Евраев был назначен врио губернатора Ярославской области президентом России Владимиром Путиным 12 октября. Его представление в Ярославле состоится 15 октября.