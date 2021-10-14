Москва, , 22:19 — REGNUM Зная о «нездоровом интересе», проявляемом современной Японией к российским Курилам, все-таки не стоит увлекаться и выходить в полемике за пределы в погоне за пресловутым «хайпом». Как были раздуты до «священных» размеров разговоры о вполне рутинных российских учениях, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Информационный вброс, способный вызвать лавину возмущения в СМИ и сетях, зачастую может появиться вследствие чьего-то желания устроить большой шум в угоду скрытому манипулятору. Вот и возмущение читателей японских СМИ, комментирующих действия России на Курилах в откровенно милитаристском духе, могут подогреваться иностранными доброхотами, которые надеются заработать собственные политические очки на дополнительном подогреве «Курильской темы». Кто на этот раз оказался в роли подливающего масла в огонь и как реагировать на «помощь» излишне ретивых любителей подразнить японских граждан и японское руководство? Читайте статью Анатолия Кошкина

Зачем российские СМИ говорят о якобы «унижении Японии» рутинными маневрами?