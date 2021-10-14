Москва, 14 октября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Соглашения об обеспечении бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19 заключены со всеми российскими регионами. Об этом сообщил 14 октября помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«К настоящему моменту Минздравом заключены соглашения со всеми субъектами Федерации, средства из резервного фонда правительства на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов доведены до регионов в полном объёме», — приводит его слова РИА «Новости».

Как передавало ИА REGNUM, в начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно более пяти миллиардов рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19.

Сообщалось, что указанная сумма позволит обеспечить препаратами более полутора миллионов человек.