Вашингтон, 15 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Бустерная доза вакцины от COVID-19 компании Pfizer повысила защиту от тяжелых заболеваний среди людей 40 лет и старше, сообщает 14 октября Reuters со ссылкой на представители здравоохранения Израиля.

(сс) Navy Medicine Вакцина Moderna

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Данное заявление израильские эксперты сделали во время презентации для Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, которое рассматривает бустерную вакцину компании Moderna.

Ожидается, что позднее 14 октября американский регулятор проголосуют по вопросу о необходимости введения третьей дозы вакцины Moderna не менее чем через шесть месяцев после первоначальной двухразовой прививки.

Напомним, что по словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение богатых стран распространить бустерные вакцины от COVID-19 является «аморальным», потому что в Африке прививок до сих пор не хватает.