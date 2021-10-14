Подгорица, 14 октября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. В Черногории за последние сутки пять человек умерли от последствий, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2. Институт общественного здравоохранения объявил, что в стране в общей сложности было диагностировано 359 новых положительных случаев инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Самому младшему из умерших было 43 года, самому старшему — 83.

Общее число умерших от ковида с начала эпидемии составляет 2010.

Число активных случаев снижается и 14 октбяря составляет 4966.